Estação Lapa recebe o maior projeto de música clássica gratuita em estações de trens e metrôs

O projeto CCR Mobility Music chega a sua terceira semana em São Paulo com apresentações previstas na estação Lapa, da Linha 8-Diamante. A programação acontece após o sucesso entre os passageiros da Fradique Coutinho, na Linha 4-Amarela, e de Moema, na Linha 5-Lilás, onde a orquestra se apresenta nesta semana.

A ação, que é uma iniciativa do Instituto CCR, tem levado desde o mês passado música clássica de qualidade em shows gratuitos a quem passa pelos espaços administrados pelo Grupo CCR, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil.

Na capital paulista, as apresentações seguem até 27 de setembro e também passarão pela estação Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal, Linha 9-Esmeralda. (confira detalhes da programação abaixo)

Logo na estreia, na Linha 4, os shows fizeram sucesso entre os passageiros. Rogério Haddad, por exemplo, estava apenas de passagem, mas se disse “encantado” com o som do Quarteto Saxofonia e parou para assistir e sugerir músicas por mais de uma hora. “Estava andando aqui pelo metrô como um usuário normal e me deparei com essa banda maravilhosa tocando músicas da década de 70, que são evidentemente do meu século. Tocou Pantera Cor de Rosa, que eu gosto demais! É claro que eu vou parar para ouvir”, afirmou Haddad.

Como ele, outros usuários também têm aproveitado a proposta musical para se desligar um pouco da correria do dia a dia. Foi o que fez Cláudia Rosa de Souza, que estava a caminho de uma oportunidade de emprego quando passou pela estação Fradique Coutinho. “Eu tive o privilégio de ver esse quarteto fazer uma demonstração pra gente. É uma coisa tão rica e gratuita. É um prazer e estou feliz por estar aqui. Espero que outras pessoas também possam ver o valor que a música tem”, disse.

Shows gratuitos

Só em São Paulo, o CCR Mobility Music está realizando mais de 64 horas de shows gratuitos em 16 concertos musicais. As atrações foram cuidadosamente selecionadas pelo maestro Rodrigo Vitta, uma das maiores personalidades da música clássica contemporânea, responsável pela direção artística da ação. “O CCR Mobility Music é o maior programa de música de câmara no Brasil, destinado a disseminar a música clássica de qualidade sem quaisquer fronteiras ou diferenças. Nossa ideia é mostrar que, assim como aconteceu no passado, na época dos grandes compositores, todas as pessoas podem ter acesso a esse estilo musical tocado por grandes grupos e, claro, poder se divertir bastante. Afinal, música é linguagem universal”, ressaltou Vitta.

Os passageiros têm aproveitado o som dos amigos do Quinteto Brassuka e seus metais com trompa, tuba, trompete e trombone; a beleza instrumental com ênfase em obras brasileiras e latino-americanas com o Quarteto Saxofonia; o talento de jovens violinistas do conjunto Musykanto Ensemble; e a maturidade musical do Quinteto SomBrass, que realiza concertos e oficinas didáticas em São Paulo há 12 anos. A direção-geral é de Lion Andreassa e a produção, da LMX Produções.

CCR Mobility Music

Maior projeto musical já viabilizado pela CCR, a ação tem duração de cinco meses, percorrendo 10 estados e 17 cidades. Até o fim do ano, além de São Paulo, a proposta terá passado por Bahia, Goiás, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins.

As apresentações acontecem em locais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Os banners dos eventos também apresentam QR Codes que direcionam para conteúdos em Libras e animações audiovisuais, garantindo acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva e visual.

“No ano em que celebramos 10 anos do Instituto CCR, estamos lançando um projeto especial que reforça o nosso compromisso de promover a mobilidade social por meio da cultura. Nossas estações e aeroportos, que recebem milhões de pessoas diariamente, se transformarão em palcos para democratizar o acesso à música clássica”, destaca a diretora-executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero.

O CCR Mobility Music é parte do investimento de R$ 60 milhões do Instituto CCR em projetos de impacto social e iniciativas itinerantes em várias regiões do Brasil só neste ano. A entidade, que completa 10 anos agora, tem foco em ações socioculturais desde sua fundação, em 1994. Desde então, já investiu mais de R$ 300 milhões com este fim, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas em 430 municípios pelo país.

Serviço:

Data: 13/09

Local: Estação Moema, Linha 5-Lilás

Horário: das 11h às 13h e das 14h às 16h

Data: 17/09 a 20/09

Local: Lapa, Linha 8- Diamante

Horário: das 11h30 às 13h30 e das 16h às 18h

Data: 24/09 a 27/09

Local: Bruno Covas/ Mendes-Vila Natal, Linha 9-Esmeralda

Horário: das 11h30 às 13h30 e das 16h às 18h