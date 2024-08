Estação José Bonifácio terá Mutirão de Castração Gratuita para cães e gatos

Nesta sexta-feira (23/08) a Estação José Bonifácio da CPTM terá mais uma edição do Mutirão de Castração Gratuita para cães e gatos, com o cadastro para a realização de 200 cirurgias gratuitas de castração – sendo 100 para cachorros e 100 para gatos.

Esta já é a 5ª edição do evento, primeira do Alto Tietê, resultado de sucesso da parceria entre PEDIGREE®, Instituto Ampara Animal e CPTM. Nas 3 edições do mutirão na CPTM, realizadas em 2023, aproximadamente 600 cães e gatos foram castrados.

As cirurgias serão realizadas pela equipe de médicos e veterinários da AMPARA Animal e, para participar, os tutores precisam realizar um agendamento prévio no dia 23 de agosto (sexta-feira), no próprio local. Os cadastros com distribuição de senhas iniciam a partir das 9 horas e serão feitos por ordem de chegada. Neste dia, os veterinários passarão todas as informações sobre o preparo e o procedimento.

O mutirão tem o objetivo de combater o abandono animal, por meio da conscientização sobre guarda responsável e prevenção aos maus tratos, além de ações que promovam a adoção e castração.

“Nós, da CPTM, entendemos a importância e a necessidade do serviço de castração, principalmente, se for uma ação gratuita e que irá beneficiar as pessoas e os seus pets. Temos muito orgulho de poder continuar com as portas abertas da nossa estação e contribuir para uma ação como esta”, diz Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, presidente interina da CPTM.

A parceria também faz parte das comemorações dos 15 anos do programa Adotar É Tudo de Bom, que já garantiu um lar para mais de 80 mil cães e incentiva a castração para promover adoções responsáveis e garantir que os abrigos sejam uma solução temporária.

“Temos o propósito de fazer um Mundo Melhor para os Pets e isso inclui garantir que todo animal tenha um lar. Conscientizar as pessoas sobre a importância da castração é um dos principais meios de evitar o descontrole populacional dos animais, garantindo assim formas mais eficazes de proporcionarmos uma vida melhor para eles”, comenta Eduardo Lima, Diretor de Marketing da Mars Petcare, empresa dona da PEDIGREE®.

Para realizar o cadastro do procedimento é necessário que os tutores apresentem RG, CPF e comprovante de endereço de Suzano e não há necessidade de levar os animais.

Nos dias 27 e 28, os animais devem estar em jejum, é muito importante respeitar o horário marcado e apresentar os documentos originais. As castrações terão início às 9 horas, com previsão de término às 14 horas, sendo 50 cães e 50 gatos por data.

O procedimento, que é considerado uma cirurgia simples e de rotina com anestesia geral, leva em média de 15 a 30 minutos e os pets recebem alta em algumas horas. O período de recuperação pode variar de 7 a 12 dias e os veterinários recomendam que os animais usem roupa cirúrgica ou o colar elizabetano por pelo menos cinco dias.

Tanto o mutirão quanto os veterinários responsáveis pelos procedimentos, possuem registro do CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.

Serviços:

Inscrição:

O serviço será disponibilizado para os primeiros 100 cães e 100 gatos que realizarem a inscrição antes do término das vagas

Local: Estação José Bonifácio

Endereço: Avenida Nagib Farah Maluf, 1500, SP

Data: Sexta-feira de agosto (somente nesta data).

Horário: distribuição de senhas a partir das 9 horas

Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de endereço de Suzano, capital do tutor

Mutirão de Castração Gratuita:

Local: Estação José Bonifácio

Endereço: Avenida Nagib Farah Maluf, 1500, SP

Data: terça e quarta-feira, 27 e 28 de agosto

Horário: início às 9 horas com previsão de término às 14 horas

Documentos necessários: apresentar RG, CPF e comprovante de endereço do tutor