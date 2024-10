Estação José Bonifácio da CPTM terá cadastro para Mutirão de Castração de Animais nesta segunda-feira (21)

Nesta segunda-feira (21/10), às 9h, a Estação José Bonifácio da CPTM terá o cadastramento para o Mutirão de Castração de Animais com a distribuição de 200 senhas para a realização de cirurgias de castração – sendo 100 para cachorros e 100 para gatos.



A iniciativa, parceria entre PEDIGREE®, ONG Ampara Animal e a CPTM, tem o objetivo de levar cuidado e proteção aos animais domésticos. O cadastro dos animais será realizado por ordem de chegada e, neste dia, não há necessidade de os tutores levarem os animais. Para realizar o cadastro do procedimento é necessário que os tutores apresentem RG, CPF e comprovante de endereço de São Paulo, capital, e não há necessidade de levar os animais.



Serão feitos os procedimentos em 100 animais por dia (50 em cães e 50 em gatos).



As cirurgias acontecerão nos dias 23 e 24 de outubro e serão realizadas por profissionais da ONG Ampara Animal. Durante o cadastramento, a equipe de veterinários fornecerá data e hora exata da operação e as recomendações de preparo para o procedimento.



O procedimento é uma cirurgia simples, realizada sob anestesia geral, com duração média de 15 a 30 minutos, e os pets recebem alta em poucas horas. Os veterinários responsáveis pelos procedimentos possuem registro do CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.858 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Sobre a Mars

A Mars é uma empresa familiar, privada, com mais de 100 anos de história e dona de algumas das marcas mais amadas do mundo, como M&M’S®️, OPTIMUM™️, PEDIGREE®️, RÁRIS®️, ROYAL CANIN®️, SKITTLES®️, SNICKERS®️, TWIX®️, UNCLE BEN’S®️ e WHISKAS®️. Sediada em McLean, no estado norte-americano da Virginia, a Mars tem faturamento global de US$ 40 bilhões provenientes de seus 4 segmentos de negócio: Petcare, Wrigley, Alimentos e Pesquisa. Cerca de 130 mil colaboradores, em mais de 80 países, estão reunidos sob os Cinco Princípios da empresa – Qualidade, Eficiência, Responsabilidade, Mutualidade e Liberdade – trabalhando diariamente, para desenvolver relações mútuas, em linha com o seu propósito de criar o mundo de amanhã através da forma como fazemos negócios hoje.



Sobre a AMPARA Animal

A Ampara Animal é uma organização sem fins lucrativos que atua em defesa dos direitos dos animais e se dedica a promover a conscientização sobre a importância da adoção responsável e da castração como medidas fundamentais para a proteção animal.



Serviço:

Local: Estação José Bonifácio, que atende a Linha 11–Coral da CPTM (Av. Nagib Farah Maluf, 1500 – COHAB José Bonifácio)

Data de cadastro: 21 de outubro

Horário: às 9h