Estação José Bonifácio da CPTM recebe nova edição do Mutirão de Castração Gratuita

Nos dias 27 (terça-feira) e 28 (quarta-feira) de agosto, a partir das 9h, a Estação José Bonifácio da CPTM vai receber a 5ª edição do ‘Mutirão de Castração Gratuita’, resultado da parceria entre PEDIGREE, Instituto Ampara Animal e CPTM. Passarão pela cirurgia 200 pets (sendo 100 cachorros e 100 gatos), que foram previamente cadastrados em 23 de agosto.

As cirurgias serão realizadas pela equipe de médicos-veterinários do Instituto AMPARA Animal, visando combater o abandono de animais através da conscientização sobre a guarda responsável e a prevenção de maus-tratos.

Nos dias das cirurgias, os tutores devem trazer os animais em jejum, chegar no horário agendado e apresentar os documentos originais. As castrações terão início às 9h e previsão de término às 14h, com 50 cães e 50 gatos atendidos por dia.

O procedimento, considerado simples e de rotina, é realizado com anestesia geral e dura em média de 15 a 30 minutos. Os pets recebem alta em algumas horas. O período de recuperação pode variar de 7 a 12 dias, sendo recomendável o uso de roupa cirúrgica ou colar elizabetano por pelo menos cinco dias.

Tanto o mutirão quanto os veterinários responsáveis pelos procedimentos possuem registro no CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.

Serviço

Mutirão de castração gratuita

Local: Estação José Bonifácio, Linha 11-Coral Endereço: Avenida Nagib Farah Maluf, 1500, SP

Data: terça e quarta-feira, 27 e 28 de agosto

Horário: início às 9 horas com previsão de término às 14 horas

Documentos necessários: apresentar RG, CPF e comprovante de endereço (capital) do tutor