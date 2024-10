Estação Jardim Romano recebe ação de saúde para testes rápidos de HIV nesta terça-feira (08)

A Estação Jardim Romano da CPTM recebe nesta terça-feira (08/10) uma ação de saúde com o objetivo de realizar testes rápidos de HIV e diagnosticar precocemente pessoas que não saibam seu status sorológico. Também serão realizados teste de Sífilis e Hepatites B e C.

Entre 09h e 18h, a equipe do CTA Dr. Sérgio Arouca realizará os testes e irá orientar sobre a importância do diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), pois quando tratadas no início podem evitar o desenvolvimento de formas mais graves das ISTs e melhorar a qualidade de vida, além de interromper a cadeia de transmissão.

Serviço

Ação de Saúde – Testagem e Aconselhamento DST/Aids

Onde: Estação Jardim Romano, que atende a Linha 12-Safira da CPTM

Data: Terça-feira, 8 de outubro

Horário: 9h às 18h