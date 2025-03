Estação Itaim Paulista da CPTM recebe ação de saúde com foco em ISTs

A estação Itaim Paulista da CPTM irá receber ação de saúde nesta sexta-feira (14/03), das 9h às 19h, com foco na prevenção e testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A iniciativa acontece em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e terá testagem rápida de HIV, Sífilis, Hepatite B e C. além da distribuição de preservativos e gel lubrificante e orientação do uso do autoteste para HIV.

Serviço

Ação de saúde

Data: Sexta-feira (14/03)

Local: Estação Itaim Paulista, que atende a Linha 12-Safira

Horário: das 9h às 19h