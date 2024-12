Estação Guarulhos-Cecap da CPTM recebe exposição Plantando Cultura

Quem passar pela Estação Guarulhos-Cecap da CPTM, entre os dias 09/12 a 08 de janeiro de 2025, poderá aproveitar a exposição fotográfica Plantando Cultura, que reúne imagens de André François e mais 15 fotógrafos com temas abstratos e urgentes para a sociedade, como sustentabilidade, igualdade, saúde e bem-estar.

A exposição, realizada pela AF Imagens, com incentivo do ProAC do Governo do Estado de São Paulo e apoio da ONG ImageMagica, pretende despertar conscientização sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, para dar visibilidade e inspirar iniciativas da agenda 2030.

As imagens que compõem a exposição mostram a evolução da cultura através dos olhares de cada fotógrafo, com a curadoria de André François, com mais de 30 anos de atividade e reconhecimento na fotografia humanitária e documental.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Sobre a AF Imagens

Fundada em 1996, a AF Imagens realiza projetos culturais que vão desde documentários fotográficos a projetos educacionais e de humanização, sempre envolvendo a fotografia como principal ferramenta de trabalho. Com mais de 20 anos de existência, já realizou projetos por diversas regiões do Brasil, além de exposições em locais de grande circulação em parceria com grandes instituições, como o Metrô de São Paulo, APAE, Universidade de Passo Fundo/RS, e Museu da Imagem e do Som (MIS) de Ribeirão Preto/SP.

Serviço

Exposição Plantando Cultura

Local: Estação Guarulhos-Cecap, Linha 13-Jade da CPTM

Data: de 09/12 a 08/01/2025