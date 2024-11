Estação Guaianases da CPTM recebe exposição de Natal do CEI Vovó Maria Júlia

Quem passar pela Estação Guaianases da CPTM entre os dias 23 e 27 de novembro (sábado a quarta-feira), terá a oportunidade de prestigiar a exposição do ‘Projeto Especial de Natal – Maria Júlia’.



A mostra é uma parceria com o Centro de Educação Infantil (CEI) Vovó Maria Júlia e tem como objetivo destacar o trabalho e a criatividade dos alunos de 0 a 3 anos, que irão celebrar o espírito natalino.



No local da exposição terá uma árvore de Natal com diversas pinturas, cartões, dobraduras e bilhetes para o Papai Noel. Todos os itens preparados pelos alunos da creche. A exposição tem também como intuito valorizar a criatividade das crianças e reforçar a importância da educação infantil.



Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço:

Projeto Especial de Natal – CEI Vovó Maria Júlia

Período: 23 de novembro a 27 de dezembro (sábado à quarta)

Local: Estação Guaianases, linha 11-Coral

Horário: das 4h às 00h