Estação Ferraz de Vasconcelos recebe exposição cultura ‘Afro-Brasileira e Povos Indígenas’

As pessoas que passarem pela estação Ferraz de Vasconcelos entre os dias 6 e 14 de novembro, ao longo do horário de funcionamento do local (4h e 00h), terão a oportunidade de visitar a exposição cultural ‘Afro-Brasileira e Povos Indígenas’. Os itens que estarão exibidos, foram elaborados por alunos de duas unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental, sendo EMEB Adelino Gomes e EMEB Angelo Castello.

Serviço

Exposição cultura Afro-Brasileira e Povos Indígenas

Local: Estação Ferraz de Vasconcelos, linha 12-Safira

Data: 06/11 a 14/11

Horário: 4h e 00h