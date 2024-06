Estação Ferraz de Vasconcelos recebe exposição Bordadeiras e apresentação do Coral Aconchego nesta sexta-feira (21)

Quem passar pela Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM nesta sexta-feira (21/06) poderá aproveitar uma atividade que envolve música e artesanato na Exposição Bordadeiras e apresentação musical do Coral Aconchego. A ação acontece das 10h às 12h, em parceria com o Centro de Apoio Ação e Transformação OIAEU.

A iniciativa é fruto do processo criativo da Oficina de Artes (artesanato e bordado) da instituição, resultado do projeto Pontos, Encontros e Encantos que apoia pessoas acima dos 60 anos e propõe atividades aos participantes com a descoberta de novas habilidades artísticas.

A exposição Bordadeiras apresenta diversas peças com brilho e cores por meio de desenhos com linhas e pedrarias, como bolsas, objetos de decoração e acessórios de cabelo e bijuterias. Todas as peças expostas são produção dos idosos participantes da oficina de artes do projeto.

Para animar o evento, haverá apresentação do Coral Aconchego, formado por 13 coralistas e um regente, que vão cantar um repertório composto por música popular brasileira, canções que trazem memórias afetivas aos integrantes.