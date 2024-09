Estação Ferraz de Vasconcelos celebra o Dia da Árvore com participação de estudantes

A Estação Ferraz de Vasconcelos da CPTM recebe nesta sexta-feira (20/09) uma ação em referência ao Dia Mundial da Árvore, celebrado em 21/09, com a participação de estudantes da rede municipal de ensino.

Entre 08h30 e 11h30, estudantes do 5° ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Abilio Secundino Leite plantarão mudas de árvore no estacionamento da estação. Para quem quiser multiplicar essa iniciativa, também estarão à disposição dos passageiros cerca de 500 mudas de ipês amarelos, zebrinhas, boldo chileno, ylca, suculentas e hortelã para doção. A atividade é parte do projeto Tampinha Premiada, que visa a educação ambiental com algo do cotidiano dos alunos em relação ao descarte correto de resíduos sólidos.

A ação terá a participação de autoridades e representantes das Secretarias de Educação, Desenvolvimento Econômico e Meio-ambiente.

Serviço

Ação sobre o Dia Mundial da Árvore

Local: Estação Ferraz de Vasconcelos – Linha 11-Coral da CPTM

Data: Sexta-feira (20/09)

Horário: Das 08h30 às 11h30