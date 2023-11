Estação Faria Lima recebe exposição em homenagem à artista plástica Tomie Ohtake

Em comemoração ao mês de nascimento da artista plástica Tomie Ohtake, uma das principais referências brasileiras do abstracionismo informal, a Estação Faria Lima de metrô, da Linha 4-Amarela, em São Paulo, inaugura nesta terça-feira (29), a exposição “Projeto Centenários – Tomie Ohtake”.

Viabilizada pelo Instituto CCR, entidade responsável pelos investimentos sociais do Grupo CCR, a mostra, que tem curadoria do Instituto Tomie Ohtake, reunirá uma série de tótens com marcos da trajetória profissional e pessoal da artista, além de conteúdos digitais exclusivos, veiculados em painéis eletrônicos. As portas dos trens e os túneis da estação serão adesivados com imagens e mensagens da exposição. O horário para visitação é das 4h40 à meia-noite, horário de funcionamento da estação. A exposição segue até o dia 4 de janeiro.

“Com o patrocínio ao Instituto Tomie Otake, o Grupo CCR reafirma o seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e à educação, fator que acreditamos ser decisivo para a promoção da mobilidade social no Brasil”, declara Miguel Setas, CEO do Grupo CCR.

Projeto Centenários

A mostra dedicada a Tomie Ohtake reunirá na Estação Faria Lima uma série de tótens com marcos da trajetória profissional e pessoal da artista, além de conteúdos digitais exclusivos, veiculados em painéis eletrônicos. As portas dos trens e os túneis da estação serão adesivados com imagens e mensagens da exposição. O horário para visitação é das 4h40 à meia-noite, horário de funcionamento da estação.

Mulher e imigrante, Tomie, nascida no Japão, foi uma vocação revelada tardiamente, aos 39 anos de idade. Com participação em mais de 130 exposições – entre individuais e coletivas – é considerada uma das principais representantes do estilo conhecido como abstracionismo informal. Neste mês de novembro seria celebrado o aniversário de 110 anos da artista. A exposição sobre Tomie Ohtake marca o início do projeto Centenários, por meio do qual o Grupo CCR realizará uma série de ações em homenagem a grandes expoentes da literatura, arquitetura, música e artes plásticas, representativos da grande diversidade da sociedade brasileira, que estão completando ou já completaram seu 100º aniversário.