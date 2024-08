Estação Engenheiro Goulart recebe exposição fotográfica sobre os 17 ODS da ONU

A Estação Engenheiro Goulart da CPTM recebe a partir desta quarta-feira (14/08) a exposição ” Gincana Fotográfica”, realizada para celebrar o projeto cultural homônimo desenvolvido com professores de cinco escolas públicas de São Paulo, onde foram trabalhados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A mostra ficará na estação até o dia 14 de setembro.

A ação, realizada pela Camino, em parceria com a ONG ImageMagica, reúne imagens feitas pela equipe da produtora durante o projeto e fotografias dos professores, mostrando o impacto e as reflexões sobre o meio em que vivem e a responsabilidade individual para um futuro melhor, se entendendo como mentores fundamentais para a conscientização de seus alunos.

São 28 imagens de making off do projeto e 16 fotografias realizadas por professores. A exposição conta com audiodescrição, que pode ser acessada pelo cartaz em Braille ou por meio do QR Code.

Serviço

Exposição – Gincana Fotográfica

Local: Estação Engenheiro Goulart, que atende as Linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM

Data: 14/08 a 14/09