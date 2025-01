Estação Engenheiro Goulart da CPTM promove acolhimento psicológico em janeiro

A Estação Engenheiro Goulart da CPTM recebe, de segunda-feira (27/01) a sexta-feira (31/01), a plataforma “É falando que a gente se cuida”. A iniciativa, uma parceria com o dr.consulta, oferece acolhimento em cabines com orientação online e gratuita de psicologia para os passageiros das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h.



“Na correria do dia a dia, muitas vezes a saúde fica em segundo plano. Ao levar acolhimento psicológico gratuito para onde circulam milhares de pessoas, temos a chance de mudar essa cultura e conscientizar as pessoas sobre como o acolhimento psicológico tem o poder de transformar vidas”, aponta Paulo Yoo, diretor médico do dr.consulta.



A ação tem o objetivo de reforçar a seriedade do tema e a importância de procurar por ajuda qualificada, fundamental nos desafios do cotidiano, além de informar sobre a prevenção das doenças psicológicas.



Ações de cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Serviço

Cabine de Acolhimento dr. consulta

Local: Estação Engenheiro Goulart, que atende as linhas 12-Safira e 13-Jade

Data: Segunda-feira (27/01) a sexta-feira (31/01)

Horário: Das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h