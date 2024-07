Estação Eng. Goulart terá exposição de fotos que abordam a importância do cuidado

A Estação Eng. Goulart da CPTM recebe a partir do próximo domingo (14/07) até o dia 13/08 a exposição “Nós Somos Porque Eu Sou”, em parceria com a ONG ImageMágica.

A exposição reunirá fotografias do novo livro de André François, com o mesmo nome da exposição, com histórias que mostram a importância do cuidado e de que nossas atitudes sempre deixam uma marca, um aprendizado.

A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura, AF Imagens e ONG ImageMagica, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Serviço

Exposição “Nós Somos Porque Eu Sou”

Local: Estação Eng. Goulart – Linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM

Data: de 14/07 a 13/08