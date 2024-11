Estação do Brás recebe ação de saúde nesta quinta-feira (07)

Nesta quinta-feira (07/11), na Estação do Brás da CPTM, das 09h30 às 13h30, será realizada ação de saúde em parceria com a coordenação Programa Estadual IST/Aids – Secretaria de Saúde. A ocasião terá distribuição de autotestes de HIV, com espaço reservado para realização de testagem com ou sem supervisão de um profissional de saúde.

Além disso, no local, será ofertada a PrEP – profilaxia pós exposição ao HIV, destinados a pessoas expostas ao vírus por relações sexuais. E, ainda, haverá distribuição de preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante. Os profissionais também vão aproveitar para dar orientações sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).