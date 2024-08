Estação do Brás da CPTM recebe a Clínica de Educação Financeira nesta semana

A Estação Brás da CPTM, recebe nesta segunda e terça-feira (26/08 e 27/08), uma ação promovida pelo Instituto Sicoob que tem o objetivo de conscientizar os passageiros a respeito da importância da educação financeira.

O atendimento ao passageiro será realizado das 10h às 16h de forma gratuita. Serão oferecidas palestras e clínicas financeiras com esclarecimentos sobre o mundo das finanças na área paga da estação.

Com orientadores financeiros qualificados e experientes, que prestarão atendimentos individualizados, os interessados poderão esclarecer dúvidas sobre orçamento pessoal e familiar, endividamento, investimentos e outros assuntos ligados à educação financeira. Além disso, serão ofertados ao público pipoca e algodão doce.

Ações de cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Clínica de Educação Financeira

Data: segunda e terça-feira, 26 e 27 de agosto

Horário: 10h às 16h

Local: Estação Brás, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira