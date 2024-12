Estação de Natal: Tem desfile de bondinho temático neste sábado (7) em Campos do Jordão

O espírito natalino já tomou conta de Campos do Jordão/SP com atrativos por toda a cidade. A programação conta com a 3ª edição da “Estação de Natal”, com desfiles do bondinho temático nos próximos sábados: 7, 14 e 21 de dezembro. Uma realização da Associação Comercial e Empresarial (ACE) em parceria com a Estrada de Ferro.



Nas três datas, o bondinho sairá da Estação do Portal, às 19h, percorrendo a cidade e realizando paradas para apresentações musicais na Estação Abernéssia – em frente à Praça do Gazebo – e no Circuito das Árvores – Praça do Pinho Bravo, no Capivari. O bondinho não será aberto para passageiros.



Nos dias 7 e 14, o público poderá se emocionar com a apresentação da cantora Yasmin Sousa e, no dia 21, será a vez da Banda Mélomane’s – musical inesquecível com piano, violino, saxofone e voz. O Papai Noel estará presente todos os dias do evento!



CIRCUITO DAS ÁRVORES – O “Circuito das Árvores”, promovido pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) em parceria com a Meta Iluminação, é outro atrativo imperdível no “Natal dos Sonhos” de Campos do Jordão. São 150 árvores iluminadas, decoradas com cerca de 45 mil lâmpadas, transformando a Praça Pinho Bravo, na Vila Capivari, em um cenário deslumbrante de luzes e cores.