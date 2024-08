Estação de Luz da CPTM recebe apresentação de dança com cadeirantes neste sábado (03)

Um espetáculo com artistas cadeirantes vai ocupar o saguão principal da Estação da Luz da CPTM no próximo sábado (03/08). Intitulada “Por onde passam as rodas”, a apresentação traz a performance de três dançarinos cadeirantes e três artistas não cadeirantes que farão coreografias mescladas com cenas de teatro.

O evento, parceria com a ONG Solidariedança, faz parte de um projeto cultural e social de intervenções nos espaços livres das estações de trem, metrô e terminais de ônibus com o objetivo de promover a inclusão, a acessibilidade e a mobilidade em todos os aspectos.

Ao som de músicas nacionais, as artistas PcD cadeirantes Verônica Soares, Larissa Lima e Leandra Monteiro, acompanhadas de Leo Pereira, Natalia Ormenez e Lídia Barbosa, pretendem entreter e sensibilizar o público com sua arte e a força da mensagem de mostrar os desafios da pessoa com deficiência na ocupação dos espaços.

Serviço

Espetáculo “Por onde passam as rodas”Est

ação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e o serviço Expresso Aeroporto (Saguão Principal)

Data: sábado, dia 03/08

Horários: 10h, 10h30 e 11h