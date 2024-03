Estação da Luz recebe Sarau Africanizar no Museu

A Estação da Luz recebe neste sábado (16/03), o primeiro sarau de 2024 realizado por meio da parceria entre CPTM e Museu da Língua Portuguesa. Entre 12h e 14h, o Sarau Africanizar no Museu, sob o comando de O Samba D’Ketu, levará ao público a cultura afro, um dos elementos fundamentais da identidade do povo brasileiro.

Serão apresentados trabalhos de poesia, música, dança, moda e artes visuais, todos em diálogo com o tema Línguas Africanas no Brasil, o mesmo da próxima exposição temporária do Museu, a ser inaugurada em maio deste ano.

Serviço

Sarau Africanizar no Museu

Local: Estação da Luz – Linhas 7-Rubi, 11-Coral e Serviço Expresso Aeroporto da CPTM

Data: 16/03/2024

Horário: Entre 12h e 14h