Estação da Luz recebe exposição em homenagem aos 32 anos da CPTM

Quem passar pela Estação da Luz da CPTM a partir desta sexta-feira (07/06) terá oportunidade de apreciar a Exposição “CPTM 32 Anos: 1992 a 2024”, um compilado de imagens fotográficas que mostram os bastidores, arquitetura e momentos do cotidiano das estações e fazem uma homenagem as mais de três décadas de atuação da companhia de trens.

Em parceria com o curso de Tecnólogo em Fotografia do Senac Lapa Scipião, os trabalhos foram realizados pelos alunos que colocaram em prática as técnicas e também suas inspirações para produzir, sob a visão de cada um, as 11 imagens que compõem a exposição comemorativa.

A mostra “CPTM 32 Anos: 1992-2024” é um ensaio virtual a partir do olhar dos alunos Dmitri Nyelschi, Giorgia Tambelli, Heloisa Sant’ana Rodrigues, Lua Londine, Luciana Faustine, Vitória Santana, com curadoria da professora Ana Laura Gamboggi Taddei.

A exposição poderá ser vista até 07/07 e todas as fotos também estarão exibidas em vídeo nos monitores dos trens das cinco linhas da CPTM, a partir de julho.

Abertura da exposição

Para marcar o início da exposição, na sexta-feira, às 10h, quem estiver passando pelo saguão principal da estação poderá curtir apresentação da DJ e produtora musical Carolina Ribeiro, conhecida como Brazook. Com uma pesquisa de sons da música brasileira, a artista, natural do Capão Redondo (extremo sul da Capital Paulista), vai animar e colocar o público para cantar e dançar.

Serviço

Exposição “CPTM 32 Anos: 1992-2024”

Local: Estação Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral

Data: De 07/06 a 07/07

Abertura com show da DJ Brazook

Data: sexta-feira (07/06)

Horário: 10h