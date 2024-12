Estação da Luz recebe apresentação de dança nesta quarta-feira (11)

Nesta quarta-feira (11), a CPTM celebra o Dia Nacional do Tango com uma apresentação de dança na Estação da Luz. O evento, uma parceria com o Lions Clube de Itapety, acontece das 14h às 15h e conta com uma coreografia guiada pelo professor, instrutor e coreógrafo Edson Wierba.

Além do tango tradicional, o grupo de dançarinos – que é formado por voluntários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes, também apresentará outros ritmos latinos, como o bolero, a salsa cubana e o samba de gafieira.

Sobre o Dia Nacional do Tango

O Dia Nacional do Tango é comemorado na Argentina no dia 11 de dezembro. A data foi escolhida para homenagear o nascimento de Carlos Gardel e Júlio de Caro, duas figuras fundamentais para o desenvolvimento do tango. Gardel nasceu em 11 de dezembro de 1890 e foi um cantor, compositor, intérprete e ator que popularizou o ritmo no mundo inteiro. Já Júlio de Caro nasceu em 11 de dezembro de 1899 e foi um compositor, músico e maestro de destaque no gênero.