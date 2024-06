Estação da Luz recebe ação com curso de marketing digital gratuito para mulheres

Focadas em proporcionar oportunidades para mulheres que estão desempregadas, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e a ONG Cruzando Histórias, promovem nesta quarta-feira (19/06) na estação da Luz, que atende as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral da CPTM, uma ação de empregabilidade e divulgação de curso de marketing digital gratuito para mulheres.

Entre 13h e 16h, voluntárias da ONG orientarão as passageiras sobre o programa “Mulheres no Centro ON” e como realizar a inscrição. São 100 vagas gratuitas e o curso tem duração de seis meses.

O programa “Mulheres no Centro ON” é voltado para mulheres em situação de desemprego e busca oferecer uma trilha completa de aprendizado em marketing digital para cem mulheres da capital paulista. Por meio de conteúdos focados em temáticas como soft skills, o programa ainda contará com acolhimento psicológico, mentorias coletivas e uma comunidade formada pelas participantes junto ao time da Cruzando Histórias

Sobre a Cruzando Histórias – A Cruzando Histórias é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, sediada em São Paulo, mas com alcance em todo país.

Nosso propósito é construir um mercado de trabalho seguro, igualitário e com mais oportunidades para as mulheres.

Nós desenvolvemos ações e projetos com empresas, para acolher, desenvolver e promover a autonomia financeira de mulheres. Nossas beneficiárias são em sua maioria mulheres mães, negras, periféricas, com a média de idade em 40 anos, que sofrem com preconceitos diversos e uma grande escassez de oportunidades. Em 7 anos, impactamos mais de 15 mil mulheres, e temos uma média de recolocação profissional de 36%.