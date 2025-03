Estação da Luz da CPTM recebe programa ‘Plataforma Conexões’

Quem passar pelo saguão principal da estação da Luz neste sábado, dia 22/03, das 12h às 13h, terá a oportunidade de assistir o show “Trio Macambira: Falares do Forró”. A ação faz parte da iniciativa ‘Plataforma Conexões’, evento realizado em parceria com o Museu da Língua Portuguesa.

O grupo mostrará através de intervenções de textos, poemas e músicas, um show que conta com termos populares e sotaques de um vocabulário misto vindo predominantemente de estados do Nordeste do Brasil, com palavras de origem indígena e africana, o que abrange conceito de Lélia Gonzalez sobre o “pretuguês” referindo-se à influência que os idiomas de origem africana têm no português falado no Brasil (como o quimbundo, língua pertencente à família bantu).

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Plataforma Conexões

Data: Sábado, 22 de março

Horário: Das 12h às 13h

Local: Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral