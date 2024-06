Estação da Luz da CPTM recebe ação ‘na ponta da língua’ nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 28 de junho, será realizada a ação educativa ‘Na Ponta da Língua’ no saguão principal da Estação da Luz, das 12h às 13h. A iniciativa é uma parceria entre a CPTM e o Museu da Língua Portuguesa, com a proposta de realizar, toda última sexta-feira do mês, uma série de jogos e brincadeiras sobre a língua portuguesa e suas curiosidades.

Para a edição deste mês de junho, a equipe do Museu da Língua Portuguesa irá apresentar aos passageiros o Jogo Pajubá. O Pajubá, também é conhecido como Bajubá, que é uma forma de comunicação rica e diversa que pode ser considerada um dialeto, socialeto, língua ou linguagem. Embora não haja uma definição específica, o Pajubá é reconhecido como um patrimônio linguístico do Brasil.

As pessoas que estiverem na Estação da Luz, terão a oportunidade de participar e conhecer mais sobre essa fascinante linguagem e seu contexto histórico e social.