Estação da Luz da CPTM recebe ação “Na Ponta da Língua” nesta sexta-feira (29)

Quem passar pelo saguão principal da Estação da Luz da CPTM na próxima sexta-feira (29/11) poderá se divertir e aprender com curiosidades sobre o idioma materno com a ação educativa “Na Ponta da Língua”. Em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, a atividade lúdica será realizada das 12h às 13h.



Nesta edição, o evento apresenta o tema “Saberes Negros”, convidando o público para uma atividade com jogos educativos e santinhos para conhecer autores e autoras negras.



Ações de cidadania

A iniciativa é realizada com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Ação “Na ponta da Língua”, parceria com o Museu da Língua Portuguesa

Local: Saguão principal da Estação da Luz – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e serviço Expresso Aeroporto

Data: Sexta-feira, 29 de novembro

Horário: das 12h às 13h