Estação da Luz da CPTM recebe ação de saúde nesta quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira (21/11), na Estação da Luz da CPTM, das 14h às 18h, será realizada ação de saúde em parceria com a coordenação Programa Estadual IST/Aids – Secretaria de Saúde. Serão distribuídos autotestes de HIV para diagnosticar precocemente pessoas que não saibam seu status sorológico, com espaço reservado para realização de testagem com ou sem supervisão de um profissional de saúde.

Além disso, no local, será ofertada a PrEP – profilaxia pós exposição ao HIV, destinados a pessoas expostas ao vírus por relações sexuais. E, ainda, haverá distribuição de preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante. Os profissionais também vão aproveitar para dar orientações sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Serviço

Ação de Saúde para Testagem IST’s e PrEP

Local: Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi e 11-Coral

Data: quinta-feira (21/11)

Horário: das 14h às 18h