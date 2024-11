Estação Brás recebe série de performances artísticas sobre sustentabilidade

A Estação Brás da CPTM irá receber nesta quinta-feira (28/11) entre 10h e 16h uma série de performances artísticas com o objetivo de conscientizar o público sobre sustentabilidade e bem-estar de maneira leve e com humor.

A proposta da ação “Viva hoje como se houvesse o amanhã”, que faz parte da Virada Sustentável e acontece também em outras regiões da capital paulista, é transformar o espaço urbano em um palco que mistura arte, moda e teatro de rua para provocar reflexões sobre o presente e o futuro sustentável.

A ação consiste em uma série de seis performances interativas e visuais que visam atrair o público jovem e abordar a sustentabilidade de forma interativa e envolvente. Idealizadas por Gabriel Zerra, as intervenções cênicas contam com uma estrutura visual e temática forte, pensada para ocupar o espaço urbano com personagens simbólicos e de figurinos impactantes, que conectam moda, música, comunicação visual e performance.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável, maior festival de sustentabilidade do Brasil, envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades. Tem como objetivo apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, gerando reflexão e discussões a fim de promover um futuro sustentável e reforçando as redes de transformação e impacto social existentes. A 14ª edição da Virada Sustentável acontece de 28 de novembro a 01 de dezembro com atividades distribuídas por todas as regiões da cidade.

Serviço

“Viva hoje como se houvesse o amanhã”

Data: Quinta-feira (28/11)

Horário: Das 10h às 16h

Local: Estação Brás – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM