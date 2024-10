Estação Brás promove campanha contra a osteossarcopenia de sexta (18) a domingo (20)

A Estação Brás da CPTM, no centro de São Paulo, será palco, entre os dias 18 a 20 de outubro, de ação de saúde para conscientização sobre a osteossarcopenia, uma condição que combina dois fatores de risco à qualidade de vida adulta, especialmente nos idosos: a osteoporose, que enfraquece os ossos, e a sarcopenia, caracterizada pela perda de massa e força muscular.

A ação ocorre para marcar o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, celebrado no dia 20 de outubro. Com o tema “Exercite-se: ossos e músculos fortes para uma vida independente!”, a iniciativa, em parceria com a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (Abrasso), vai oferecer aos passageiros testes gratuitos de calcâneo e avaliações de risco de fraturas com a ferramenta FRAX.

Durante a ação, no total, serão realizados 900 testes em 350 atendimentos na sexta-feira (18), 350 no sábado (19) e 200 no domingo (20). Para melhor organização, serão distribuídas senhas aos interessados no local (até atingir a cota). Os profissionais no local também vão prestar orientações gerais sobre como manter a saúde dos ossos e músculos, os riscos da doença e soluções para prevenir ou reduzir seu impacto. Haverá, ainda, um espaço dedicado a orientações nutricionais e uma área para palestras e atividades físicas ao ar livre.

“A osteoporose e a sarcopenia quando estão juntas numa mesma pessoa, temos a osteossarcopenia, o que aumenta significativamente o risco de quedas e fraturas, afetando a qualidade de vida e a autonomia dos idosos. Por isso essa campanha é importante: pelos testes que faremos poderemos entender quem são as pessoas mais propensas a ter problema ósseos e orientá-las para as medidas de prevenção da osteossarcopenia”, relata Dr. Sergio Setsuo Maeda, endocrinologista da Abrasso.

O teste do calcâneo é um exame utilizado para avaliar a densidade óssea e a qualidade do osso calcâneo (osso do calcanhar). Ele é comumente realizado com um aparelho de ultrassom, que mede a densidade e qualidade óssea e pode ser utilizado como um método simples e não invasivo para avaliar a saúde óssea.

Já o teste FRAX é uma ferramenta em forma de questionário utilizada pelos médicos para avaliar o risco de fratura nos próximos 10 anos de uma pessoa com osteoporose ou osteopenia.

“Iniciativas que ajudam a contribuir com a qualidade de vida dos nossos passageiros e a difundir esclarecimentos para ampliar o conhecimento do cidadão com o cuidado com a saúde fazem parte do compromisso da CPTM. Nossos espaços nas estações estão abertos para servir a sociedade”, afirma Michael Cerqueira, Presidente da CPTM.

Fortalecimento de músculos

De acordo com especialistas da Abrasso, quando os músculos estão fortalecidos é possível evitar o surgimento da sarcopenia (fraqueza muscular). “Com isso, temos mais força nas pernas e braços, o que melhora a mobilidade e ajuda a prevenir quedas e, consequentemente, fraturas ósseas. O fortalecimento dos membros inferiores está diretamente associado à funcionalidade e ao bem-estar global, incluindo benefícios como melhor memória e menor risco de demência”, pontua o médico.

O exercício físico regular é uma das estratégias mais eficazes para prevenir e tratar a osteossarcopenia. Aqui estão algumas dicas de atividades que podem fazer a diferença:

Exercícios de Sustentação de Peso e Fortalecimento Muscular: Agachamentos, flexões de braços, pilates e musculação são fundamentais para aumentar a força óssea e muscular.

Atividades de Equilíbrio e Postura: Caminhadas, alongamentos, tai chi e certos tipos de ioga ajudam a treinar o equilíbrio e a postura, reduzindo o risco de quedas e promovendo a saúde da coluna vertebral.

Exercícios Aeróbicos: Bicicleta e corrida são importantes para a saúde cardiovascular e pulmonar, sendo complementares aos exercícios de força.

Serviço

Ação de Saúde em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Osteoporose

Local: Estação Brás, que atende as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM

Datas: Sexta-feira (18) e sábado (19), das 9h às 16h, Domingo (20), das 9h às 13h