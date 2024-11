Estação Brás da CPTM recebe série de performances artísticas sobre sustentabilidade nesta quinta (28)

A Estação Brás da CPTM irá receber nesta quinta-feira (28/11) entre 10h e 16h uma série de performances artísticas com o objetivo de conscientizar o público sobre sustentabilidade e bem-estar de maneira leve e com humor.



A proposta da ação “Viva hoje como se houvesse o amanhã”, que faz parte da Virada Sustentável e acontece também em outras regiões da capital paulista, é transformar o espaço urbano em um palco que mistura arte, moda e teatro de rua para provocar reflexões sobre o presente e o futuro sustentável.



A ação consiste em uma série de seis performances interativas e visuais que visam atrair o público jovem e abordar a sustentabilidade de forma interativa e envolvente. Idealizadas por Gabriel Zerra, as intervenções cênicas contam com uma estrutura visual e temática forte, pensada para ocupar o espaço urbano com personagens simbólicos e de figurinos impactantes, que conectam moda, música, comunicação visual e performance.



Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável, maior festival de sustentabilidade do Brasil, envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades. Tem como objetivo apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, gerando reflexão e discussões a fim de promover um futuro sustentável e reforçando as redes de transformação e impacto social existentes. A 14ª edição da Virada Sustentável acontece de 28 de novembro a 01 de dezembro com atividades distribuídas por todas as regiões da cidade.



Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

“Viva hoje como se houvesse o amanhã”

Data: Quinta-feira (28/11)

Horário: Das 10h às 16h

Local: Estação Brás – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM