Estação Brás da CPTM recebe evento musical para passageiros nesta segunda-feira (30)

A Estação Brás da CPTM recebe nesta segunda-feira (30/09) show com o grupo Expressão Regueira e a Banda dos Maquinistas da CPTM, das 11h às 13h30. A ação tem o objetivo proporcionar aos passageiros um momento de cultura durante o trajeto.

Além disso, a iniciativa comemora os 25 anos de carreira da banda Expressão Regueira. Com repertório de reggae, o grupo está finalizando a produção do DVD e o lançou a nova música “Jura”.



A Banda dos Maquinistas da CPTM irá apresentar seu repertório de pop e rock para os passageiros que estiverem no local. O grupo foi fundado em 2019 por amigos de trabalho apaixonados por trens e música. O que começou como uma atividade casual rapidamente evoluiu para uma missão de levar alegria aos passageiros da CPTM por meio da música.

Arte e cultura na CPTM

A iniciativa é realizada com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para mostras de arte, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas com instituições parceiras.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.858 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Show Banda Expressão Regueira e Banda dos Maquinistas da CPTM

Data: Segunda-feira (30/09)

Onde: Estação Brás, que atende o Serviço 710 e as Linhas 11-Coral e 12-Safira

Horário: Das 11h às 13h30