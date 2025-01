Estação Aracaré da CPTM recebe ação de distribuição de livros nesta quarta-feira (22)

Quem passar pela Estação Aracaré da CPTM nesta quarta-feira (22) poderá participar da Feira do Livro Acadêmico. A ação, uma parceria com a Unicesumar, oferece um estande para distribuição gratuita de 200 livros acadêmicos.

Os títulos abrangem áreas como Administração, Ciências Econômicas, Educação Física, Pedagogia, Enfermagem, Biomedicina, Logística, Recursos Humanos e Tecnologia.

Além da entrega de livros, o evento também contará com orientações sobre carreiras profissionais para os passageiros interessados.

Tanto a distribuição quanto as orientações acontecem das 10h às 19h.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Feira do Livro Acadêmico

Data: Quarta-feira (22/01)

Horário: 10h às 19h

Local: Estação Aracaré, que atende a Linha 12-Safira