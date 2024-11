Estação Antônio Gianetti Neto da CPTM recebe celebração dos 10 anos do Hip Hop

A Estação Antônio Gianetti Neto da CPTM irá receber neste sábado (30/11) uma edição especial do já tradicional evento Hip Hop no Túnel, celebrando os 10 anos da festa.



Das 16h às 21h o mestre de cerimônias e líder do coletivo Hip Hop no Túnel Micke Tranbiks apresentará artistas como Umsoh, P.L.A, Shitão e Anna Nery, misturando DJs, MC, grafitti, break e outras danças urbanas. O evento acontece sempre no túnel de acesso à estação.



Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Hip Hop no Túnel – 10 anos

Data: 30/11/2024

Horário: Das 16h às 21h

Local: Estação Antônio Gianetti Neto – Linha 11-Coral