Estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM recebe mostra digital sobre a vida de Ayrton Senna

A CPTM realiza a partir desta quinta-feira (03/10) na estação Aeroporto-Guarulhos, uma instalação com exibição de vídeos para celebrar a vida e o legado do piloto Ayrton Senna. A mostra ficará na estação até o dia 29 de novembro e conta com o apoio da Senna Brands.

Os passageiros poderão assistir vídeos com a cronologia da vida do piloto, seu legado, além de imagens de suas 41 vitórias na Fórmula 1.

A ação faz parte do ciclo de homenagens da CPTM ao piloto Ayrton Senna para celebrar os 30 anos do legado do ídolo brasileiro, com ações culturais ao longo de suas cinco linhas.

As intervenções artísticas tiveram início em maio e têm transformado as estações da CPTM em verdadeiras galerias a céu aberto. A estação Brás recebeu um mural de 100 m² pintado pelo argentino Santiago Panichelli especialmente a Senna. Em agosto, dois painéis foram pintados nos muros da Estação Guaianases. Os grafites foram criados pelo artista brasileiro João Paulo Cobra, conhecido como “NOVE”. A Estação da Luz também recebeu a obra com a técnica do “lambe-lambe” idealizada por Átila Fragozo, da dupla conhecida como “Paulestinos”

“A CPTM se orgulha de celebrar o legado de um dos maiores heróis do Brasil por meio dessa exposição. Os nossos passageiros terão a chance de reviver os momentos de vitória e de superação de Ayrton Senna”, diz Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Serviço

Mostra Digital

Local: Estação Aeroporto-Guarulhos, que atende a Linha 13-Jade

Datas: 03 de outubro a 29 de novembro

Horário: 4h às 00h, funcionamento da estação