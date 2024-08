Está chegando o Setembro Amarelo®, a campanha nacional de prevenção ao suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) que em 2024 completa 11 anos no Brasil. Desde 2013, a ABP em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), promove uma série de ações para apoiar e conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e prevenção do suicídio.

O suicídio é uma questão de saúde pública grave que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano em todo o mundo, incluindo os casos subnotificados. No Brasil, já passamos de 15 mil casos notificados anualmente, com uma tendência preocupante de crescimento entre os jovens.

A maioria dos casos de suicídio está diretamente relacionada a doenças mentais não diagnosticadas ou não tratadas adequadamente. Esses casos poderiam ser evitados com informação e acesso a tratamento psiquiátrico. Em 2024, a mensagem é clara: “Se precisar, peça ajuda!” A conscientização e o suporte podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas e contribuir para a prevenção do suicídio.

“O suicídio é uma questão de saúde pública e que pode ser prevenida. Não basta apenas fazermos campanha no mês de setembro. É preciso falarmos sobre o assunto 365 ao ano. E mais importante do que falar, precisamos de mais investimento em prevenção de doenças, fácil acesso a tratamento psiquiátrico adequado, incluindo medicamentos que poderiam ser disponibilizados por meio do sistema público de saúde e farmácias populares para que toda a população tenha acesso“, destaca Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP.

ABP desenvolveu cartilhas informativas para a imprensa, para pais e para a população em geral com orientações sobre como noticiar o suicídio de maneira responsável, como prevenir doenças mentais e como buscar apoio em momentos de crise. As cartilhas estão disponíveis gratuitamente para que todos tenham acesso a informações confiáveis. O objetivo é promover a conscientização, desestigmatizar as doenças mentais e fornecer os recursos necessários para ajudar aqueles que precisam.

Para ter acesso aos materiais e saber mais sobre a Campanha Setembro Amarelo®, acesse:

https://www.setembroamarelo.com