‘Esse feminismo não me acolheu’, diz mulher de Silvio Almeida, acusado de assédio

Em um desabafo no Instagram nesta quinta-feira (7), a modista Ednéia Carvalho, esposa do ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, disse que não tem sido fácil “conviver com a injustiça” nos dois últimos meses. Seu marido foi demitido pelo presidente Lula (PT) em setembro, após denúncias de assédio moral e sexual, e é alvo de um inquérito, autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

“Esses últimos dois meses não têm sido fáceis, conviver com a injustiça, tirarem a sua paz é algo que nem sei explicar”, escreveu Ednéia. A modista postou uma foto em que aparecem ela, Silvio Almeida e a filha do casal. “Faz 1 ano e 3 meses que vivo a maternidade e a sensação é que o puerpério não acabou.”

“Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu”, comentou. “Nunca vou esquecer das vezes que tive que amamentar a minha filha em meio a uma tristeza profunda.”

Ela também afirmou lamentar “muito que pautas sérias estejam sendo banalizadas por interesses pessoais, mas apesar de tudo, estou bem, sigo cuidando da minha família”.

Ednéia afirmou que sua família foi acolhida por muitos amigos e abandonada por outros. “Estou feliz por estar na minha casa (SP), BSB [Brasília] não me fez bem, sentirei falta das boas amizades que lá fizemos, mais nada, mas essas mesmas amizades levaremos para a vida toda”, disse ela. “No meio desse furacão tivemos a certeza que temos amigos, os melhores, os mais companheiros, os mais fiéis.”

“Teve quem pulou do barco, teve quem soltou a nossa mão, mas uma minoria que chega a ser irrelevante tamanha foi a rede de apoio que recebemos, inclusive aqui mesmo nessa mesma rede que massacrou minha família”, afirmou.

Ela concluiu endereçando uma mensagem ao marido. “Seguimos ansiosos por justiça, meu amor, conte comigo sempre, amo vc demais!”, disse.