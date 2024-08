“Esse ano tem muita coisa ainda!”, Zé Felipe comemora liderança dupla no Spotify

Prestes a ser pai do terceiro filho, Zé Felipe alcançou dobradinha no topo do Spotify Brasil. Em menos de 15 dias de lançamento, “Patrai” em parceria com Nattan e Rei da Batidinha chega ao 1º lugar no ranking das músicas mais ouvidas, seguida por “Louco, Louco” feat. com Mari Fernandez.

“O primeiro e segundo lugar é nosso! Eu só tenho a agradecer mesmo a cada um que está fazendo essas músicas estarem onde elas estão. Que ano! Tem muita coisa ainda para acontecer, vamos juntos”, comemora.

No Youtube, “Patrai” está em 13ª posição como das canções em alta na plataforma, já “Louco, Louco” a 77ª nos principais vídeos de música. As parcerias também estão entre as músicas de destaque na lista Hot 100 da Billboard Brasil.