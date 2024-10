‘Essa honraria traz a sensação de superação’, diz mulher que alcançou 1º lugar da turma de sargentos

A policial militar Ana Carolina Vargas de Oliveira enfrentou inúmeros desafios durante os nove meses de formação no curso de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública da Escola Superior de Sargentos (ESSgt). A missão, no entanto, foi concluída com êxito, com uma nota de 9,9 — a maior da turma de 592 sargentos, que se formaram nesta sexta-feira (18).

“É uma sensação indescritível, uma mistura de emoções”, admitiu a sargento. Para Ana Vargas, alcançar a primeira colocação da turma com centenas de colegas de farda foi uma surpresa, sentimento que ela descreveu como ”honraria de Deus”.

A sargento explicou que durante a formação enfrentou um período complicado na vida pessoal. “Eu não conseguia me concentrar para estudar, confesso que tive momentos que pensei em desistir”, contou a policial. “Me apeguei a Deus e aos colegas da escola que me ajudaram muito, e consegui. Essa honraria me traz a sensação de superação”, revelou.

Na Polícia Militar há cinco anos, a policial disse que precisou de muita dedicação para se igualar aos colegas. “Sou uma das mais novas na corporação, então tive que me dedicar muito, com várias horas de estudos para estar onde estou”, acrescentou. A militar não vai parar por aqui e continuará se especializando.

“O que eu espero da carreira de sargento é que eu possa ser uma boa líder. Quero servir aos meus subordinados, estar sempre informada e não parar de estudar para melhorar, adquirir conhecimento e me tornar uma boa comandante”, afirmou a sargento Vargas. “Quero ter o respeito dos meus subordinados e não que eles ajam por medo da autoridade”, concluiu.

A sargento Vargas foi homenageada com a Outorga da Medalha Pedro Dias de Campos, que homenageia os primeiros colocados do curso de formação e reconhece o esforço pessoal do militar.

As sargentos Mariana Vieira de Sousa e Giovana Piovesan Berlanda ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Elas também foram agraciadas com homenagens entregues pelas autoridades.

Novos sargentos

A Polícia Militar formou 592 sargentos em solenidade realizada na Escola Superior de Sargentos (ESSgt), na zona leste de São Paulo. Os policiais, que tornam-se o primeiro nível de supervisão de tropa, concluíram o curso superior em Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Na turma formada hoje, 113 mulheres alcançaram a patente.

Os militares vão completar as unidades operacionais territoriais da capital paulista, região metropolitana e do interior. A definição da distribuição foi realizada pela Polícia Militar após estudos técnicos. Os sargentos atuarão em unidades especializadas como Policiamento de Choque, Trânsito, Rodoviário, Corpo de Bombeiros e de apoio como Estado Maior da PM, além da Coordenadoria Operacional, Corregedoria e áreas de inteligência da corporação. A formação também possibilitou o remanejamento do efetivo de policiais que solicitaram movimentações anteriores.