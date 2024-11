Esquenta de campanha de Bete Siraque reúne centenas de militantes e candidatos a vereadores na Vila Luzita

Bete Siraque e Bruno Daniel deram a largada de campanha nesta sexta-feira, 16/08, no bairro da Vila Luzita, reunindo centenas de militantes e candidatos a vereador e vereadora.

Mesmo com ritmo de festa, este não foi o lançamento oficial da campanha, mas sim um aperitivo do que está por vir.

“Estou preparada e muito animada para o que vem a seguir. Nosso time está organizado e com uma enorme vontade de fazer a diferença nesses próximos 45 dias. Tenho um grande orgulho de fazer parte do time do Lula e de ter ao meu lado pessoas que compartilham dos mesmos ideais e querem o melhor para Santo André”

Além da agenda de rua, Bete Siraque e Bruno Daniel iniciaram o dia com um vídeo de campanha destacando suas principais propostas, como a implementação do Tarifa Zero, o fortalecimento da segurança pública e outras ações voltadas para melhorar a qualidade de vida em Santo André.