“Esquenta” da Ivete Sangalo ainda tem ingressos disponíveis

Ainda dá tempo de garantir espaço na festa mais esperada do ano. Ivete Sangalo dará o pontapé nas comemorações pelos seus 30 anos de carreira em um show especial no estádio do Maracanã (RJ), marcado para o dia 20 de dezembro.

O PicPay é a instituição financeira parceira do “esquenta” para a turnê e dará 50% de desconto no ingresso inteira, independente do setor escolhido. Para adquirir, basta clicar na aba ‘PicPay Shop’, no app do PicPay, acessar a Eventim e inserir o cupom IVETECOMMAISPIQUE na hora do pagamento.

“Ivete é sinônimo de pique e esse show será um marco, assim como foi em 2006. Apresentar esse espetáculo será histórico para o PicPay e, por isso, queremos facilitar a hora de comprar o ingresso, para que todos participem dessa festa”, diz Cintia Hachiya, CMO do PicPay.

O show no Rio de Janeiro é o primeiro do projeto Ivete 3.0, uma série de ações que celebram os 30 anos de carreira da cantora. No ano que vem, Ivete percorrerá estádios por todo país com a turnê ‘A Festa’.

A tour comemorativa é realizada em parceria com a 30e. Parte da renda do show será destinada ao Instituto Ivete Sangalo, bem como ações solidárias realizadas em todo projeto. O Esquenta de Ivete Sangalo no Maracanã também tem o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Recentemente, o PicPay anunciou que a cantora faz parte do time de influenciadores que mudaram para o PicPay. Ivete Sangalo se junta a Sabrina Sato, Sheron Menezes e Rodrigo Lombardi, que em julho estrearam a campanha “Sua vida com mais pique”, desenvolvida pela Publicis Brasil.

Passo a passo para ter o desconto com PicPay: