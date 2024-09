Esquema de tráfico em estúdio de tatuagem é desmantelado pela Dise em Americana

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), desmantelou um esquema de tráfico de drogas que funcionava em um conjunto comercial em Americana, no interior de São Paulo. O responsável pela venda dos entorpecentes, que trabalha em um estúdio de tatuagem, foi preso no local. Segundo a polícia, ele armazenava 15 quilos de maconha.

As investigações, que resultaram na operação INK, começaram após denúncias, que apontaram que o crime funcionava dentro de um condomínio comercial. Durante a operação, os agentes monitoraram a movimentação do suspeito, responsável pelo estabelecimento.

O suspeito foi abordado ao sair do estúdio, e, durante as buscas, os policiais encontraram os 15 tijolos de maconha escondidos em um armário, além de R$690 em espécie. Segundo as informações, o local servia como base para o esquema criminoso.

A droga foi apreendida, e o suspeito de 21 anos, encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.