Esquema de funcionamento do MetrôRio para o feriado de Corpus Christi e fim de semana

Nesta quinta-feira (30/05), feriado de Corpus Christi, o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como de praxe nos feriados. No entanto, a concessionária realizará uma manutenção programada no sistema. Por conta disso, a linha 2 vai operar entre Pavuna e Estácio, com transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo-Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.

Na sexta-feira (31/05), o funcionamento do sistema metroviário será o mesmo de dia útil, das 5h à meia-noite; e as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar das 5h às 23h30.

No sábado e no domingo (03 e 04/06), a operação da concessionária acontece nos horários regulares de fim de semana. Já as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar das 5h às 23h30 no sábado e das 7h às 22h30 no domingo.

Tanto na sexta-feira quanto no sábado e no domingo, a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

O Posto de Gratuidade, na estação Central do Brasil/Centro, e o Espaço do Cliente, na estação Carioca/Centro, não terão expediente no feriado (30/05) nem na sexta-feira (31/05). Os locais voltarão a abrir as portas na segunda-feira (03/06).

Reforço no efetivo nas estações para os jogos no Maracanã e Tim Music em Copacabana

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a cidade do Rio de Janeiro terá uma programação com jogos do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, e shows do festival Tim Music Rio 2024, na Praia de Copacabana. Para atender aos públicos que vão aos eventos, o metrô reforçará o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas aos locais dos eventos: Siqueira Campos/Copacabana, Maracanã e São Cristóvão.

No sábado (01/06) acontece a partida entre Fluminense e Juventude pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã, a partir das 18h30. Já no domingo (02/06), será a vez do clássico entre Vasco da Gama e Flamengo também no Maracanã, a partir das 16h.

O MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Cartão Giro e pagamento por aproximação

O MetrôRio recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. A tarifa é de R$ 7,50 para a ida e R$ 7,50 para a volta. Os passageiros podem, ainda, inserir créditos no cartão Giro pelo site ou aplicativo do GIRO, além de usar o pagamento por aproximação, com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque, ou com o Riocard.

SERVIÇO

Funcionamento do metrô no feriado prolongado de Corpus Christi

MetrôRio – Linhas 1, 2 e 4

Quinta-feira (30/05) e domingo (02/06): das 7h às 23h

Sexta-feira (31/05) e Sábado (01/06): das 5h à meia-noite

Transferência entre as linhas 1 e 2

Quinta-feira (30/05): na estação Estácio

Sexta (31/05), sábado (01/06) e domingo (02/06): no trecho compartilhado entre Botafogo e Central do Brasil/Centro

Metrô na Superfície (MNS) – Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Quinta-feira (30/05) e domingo (02/06): das 7h às 22h30

Sexta (31/05) e sábado (01/06): das 5h às 23h30