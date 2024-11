Esposa do cantor João Gomes, Ary Mirelle defende filho de ataques online

Nas redes sociais, a influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, expressou sua indignação frente aos comentários negativos direcionados ao seu filho Jorge, de apenas 9 meses. Através de sua conta no Instagram, Ary compartilhou capturas de tela evidenciando os ataques recebidos e afirmou que não mais tolerará tais ofensas.

Em sua publicação, a influenciadora destacou o incômodo com as críticas voltadas à aparência do bebê, afirmando que há um limite para tudo. “Se quiserem falar de mim, tudo bem, mas sobre meu filho, não permitirei”, declarou Ary.

Ela ainda ressaltou que tomará medidas cabíveis para proteger seu filho das agressões virtuais. “Ao verificar os comentários em uma foto que publiquei, me deparei com essas mensagens. O mais preocupante é que elas vêm de pessoas que me seguem”, comentou. A influenciadora também lamentou a tentativa de alguns seguidores de chamar sua atenção através de comentários maldosos e afirmou que, embora interaja diariamente com muitos seguidores, não aceitará mais esse tipo de comportamento em relação ao seu filho.

A reação de Ary Mirelle ressalta a crescente preocupação de figuras públicas com a exposição de seus familiares nas redes sociais e o impacto negativo que comentários hostis podem ter. A questão levanta um debate sobre os limites da liberdade de expressão nas plataformas digitais e a necessidade de proteção dos menores em ambientes virtuais.