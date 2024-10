 Esportes Virtuais ganham espaço no POW Festival

O POW Festival que acontece neste fim de semana, no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, promete ser recheado de adrenalina e diversão. Nos dias 19 e 20, os amantes de esportes de aventura e jogos radicais terão a oportunidade de participar de diversas competições e experiências imersivas. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos antecipados.



No sábado, 19, a Kombi Gamer realizará três campeonatos de melhor tempo – pela manhã, tarde e noite – com os finalistas se destacando para a grande final no domingo, 20, a partir das 17h. Os cinco melhores pilotos de cada campeonato competirão pela medalha, prometendo momentos emocionantes e disputas acirradas.



Além das competições de velocidade, o festival contará com atrações inovadoras como o Kayak VR: Mirage, que simula uma canoagem em XR (reúne as realidades virtual, aumentada e mista). Os participantes poderão manobrar fisicamente em um caiaque por belos locais virtuais, aproveitando uma experiência que combina velocidade e apreciação da natureza. Com um caiaque, óculos de realidade virtual e uma tela para visualização, a atividade é ideal tanto para os jogadores quanto para o público.



Outro destaque do evento será o VR King Kong, uma experiência imersiva em que os participantes podem se aventurar em montanhas-russas emocionantes, desde a clássica até experiências em cavernas e desertos. Todo o passeio/aventura acontece em um ambiente de realidade virtual que promete alta qualidade gráfica e simulação precisa.



Segundo a organização, a proposta dos esportes e jogos virtuais é oferecer um espaço de celebração do espírito aventureiro, reunindo competições de alta performance e experiências imersivas que visam agradar a todos os gostos.



Hélio Castroneves ganha homenagem através de LEGO



A 500 Milhas de Indianápolis, uma das corridas mais icônicas e tradicionais do automobilismo, também está presente no POW Festival. Durante o evento, o público poderá conferir uma pista montada em Lego, que destaca a trajetória e homenageia o piloto Hélio Castroneves, vencedor da prova em 2001, 2002, 2009 e 2021, que cresceu em Ribeirão Preto e iniciou sua carreira no kart aos 12 anos.



A montagem recria a pista adornada com a tradicional faixa de tijolos de Indianápolis e inclui carros da Fórmula Indy e da Fórmula 1, como os de Ayrton Senna e Nelson Piquet.

O POW Festival

O POW Festival acontece no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, das 10h às 21h. O evento, que celebra criatividade, inovação, tecnologia, sustentabilidade e empreendedorismo, contará com mais de 50 atrações gratuitas, incluindo palestras, workshops, oficinas e performances interativas. Com atividades que visam entreter, educar e inspirar, o festival promete encantar o público e envolver toda a família.



Agenda

Data: 19 e 20 de outubro de 2024

Local: A Fábrica – R. Mariana Junqueira, 33 – Centro

Horário: das 10h às 21h

Ingressos gratuitos e programação: powfestival.com.br

Mais informações: @pow_festival



Realização: Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal União e Reconstrução, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas.

Projeto: “POW Festival – 2ª Edição” é aprovado nas Leis de Incentivo Fiscal à Cultura – Federal: PRONAC Nº 238809 e Estadual: PROAC Nº 47101.