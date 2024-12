Esportes de SP encerra 2024 com investimento de R$45 milhões em competições

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP) encerra 2024 celebrando um investimento de mais de R$45 milhões em competições esportivas. Este recurso foi essencial para a realização de eventos que contemplaram desde atletas iniciantes até de alto rendimento, abrangendo modalidades tradicionais e paralímpicas, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento do esporte.

O investimento também consolidou as competições promovidas pela SESP como um pilar fundamental para o avanço esportivo, social e econômico de São Paulo. O número de jogos organizados, nesta gestão, apresentou um crescimento exponencial, destacando a importância dessas atividades não apenas para o cenário esportivo, mas também para o turismo, que se fortaleceu especialmente nos municípios do interior paulista.

Em 2023, primeiro ano de gestão, a SESP realizou um total de 30.956 jogos em diversas modalidades, 10.122 a mais do que o ano anterior. Este ano, 2024, já ultrapassou a marca de 25 mil com aplicação de R$45.006.213,89 do Governo Estadual. Esse aumento não apenas evidencia a expansão do alcance das competições, mas também ressalta o impacto direto desses eventos na promoção do turismo nas regiões menos centralizadas do estado. “Os números refletem o resultado de uma gestão comprometida e atenta às demandas da população. O esporte é essencial para fomentar a saúde, a educação e o futuro das próximas gerações”, reforça a secretária estadual de esportes, Helena Reis.

Embora São Paulo seja tradicionalmente associado ao turismo nas grandes metrópoles, como a capital e o litoral, o interior do estado tem ganhado visibilidade graças à realização de competições esportivas como Jogos Regionais, Jogos da Melhor Idade, Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Interior. Quando uma cidade sedia um evento, ela atrai não apenas os atletas e suas equipes, mas também familiares, amigos e turistas em geral. Esse fluxo de pessoas impulsiona a economia local, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

“Os eventos esportivos, como os realizados em Araçatuba, geram benefícios significativos para diversos setores da economia. Durante as competições, houve alta demanda em hotéis, restaurantes, supermercados, farmácias, postos de combustíveis e lojas, impulsionando a economia local. Algumas modalidades ocorreram em parceria com shoppings, e houve colaboração com empresas de transporte, resultando em um aumento de 40% no movimento dos shoppings e 85% nos aplicativos de transporte”, destaca o secretário municipal de esportes de Araçatuba, Sérgio Tumelero. “A economia informal também se beneficiou, como o caso de um pipoqueiro local, que viu suas vendas crescerem em mais de 400%, permitindo até a troca de seu equipamento”, completa.

Além do impacto econômico, as competições também têm um papel importante na inclusão social e na democratização do esporte. A participação dos municípios paulistas nas competições esportivas revela um movimento de descentralização que permite que atletas de todas as partes do estado se envolvam em eventos esportivos de relevância. Esse formato favorece o surgimento de novos talentos, mas também cria oportunidades para que a população local se envolva ativamente no esporte, seja como espectador ou participante.

No entanto, o maior legado dessas competições vai além dos resultados esportivos. Elas criam uma plataforma para o intercâmbio cultural e o fortalecimento do sentimento de pertencimento nas cidades que recebem os jogos. Além disso, ainda trazer eventos de grande porte para o interior, como destaca a secretária estadual de esportes, Helena Reis, “a SESP fomenta o turismo regional, oferecendo aos municípios paulistas a chance de se promover para um público de diferentes estados e cidades”.

O crescimento das competições esportivas organizadas pela Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo é uma realidade que reflete não apenas a saúde do esporte no estado, mas também o papel fundamental dessas atividades na promoção do turismo e no desenvolvimento das cidades do interior. A cada ano, mais municípios têm a oportunidade de se destacar no cenário esportivo e turístico, criando um ciclo virtuoso que beneficia a todos: atletas, turistas, empresários e a população local. A continuidade e ampliação desses eventos são essenciais para fortalecer a economia regional e consolidar São Paulo como um polo esportivo e turístico de destaque no Brasil.