Esportes da Prefeitura de Nova Odessa anuncia Campeonato Minicampo 2024 com 24 equipes

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa promoveu na última segunda-feira (04/03) à noite a Reunião Técnica e Apresentação do Regulamento do Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2024, que terá 24 equipes participantes, com um total de cerca de 430 atletas envolvidos. O encontro com os dirigentes dos clubes e equipes da cidade acontece no auditório do Paço Municipal.

Participaram o secretário Renan Reis, seu adjunto, José Henrique de Carvalho, o diretor de Esportes da cidade, Daniel Fujihara, e a equipe técnica da pasta. Além do regulamento, a Secretaria apresentou também a tabela da primeira fase (a de classificação) da competição, que começa no próximo dia 23 de março, um sábado.

“Devido ao sucesso dos torneios anteriores, neste ano teremos uma maior quantidade de equipes, divididas em quatro grupos dessa vez. Nossa expectativa é por um campeonato bastante competitivo, com boa condição técnica das equipes”, adiantou Zé Henrique. Será a terceira edição consecutiva da competição após a retomada do Esporte na cidade, em 2022.

Em agosto de 2023, em uma final disputada até o último segundo no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”), o EC Triunfo bateu o Esfer/Matsubara por 2 a 1, conquistando o Campeonato Minicampo de Futebol promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura. Foi a segunda edição da competição, retomada pela atual gestão municipal em 2022.

Disputam o Minicampo de Nova Odessa clubes amadores e também grupos de amigos ou empresas do município que praticam a modalidade. A competição de 2024 está começando mais cedo, diferentemente dos anos anteriores, quando acontecia no segundo semestre.

A bola vai rolar em partidas previstas para acontecer nos diversos campos oficiais da cidade, inclusive o Estádio Municipal Natal Gazzetta, cujos gramados terão suas medidas “reduzidas” com fitas ou faixas pintadas para as dimensões do minicampo.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) lembrou que “todos sabem que sou um grande incentivador de todas as modalidades esportivas, porque o Esporte tem um papel fundamental na vida das pessoas, tanto fisicamente como mentalmente. Por isso, não temos medido esforços em nossa gestão para apoiar e incentivar o esporte para todas as faixas etárias”.

Para mais informações sobre esta e outras competições municipais, a sede da Secretaria Municipal de Esportes fica no Ginásio de Esportes Jaime Nércio Duarte, na Rua João Bassora, nº 500, no Jardim Santa Rosa.