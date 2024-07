Esporte mobiliza cerca de 24 mil negócios ligados a serviços em SP e é opção para empreender

Os esportes representam um grande filão para quem quer empreender e esse é o tema do Sebrae-SP Notícias desta segunda-feira, 1º de julho. No Brasil, 48% da população pratica atividade física pelo menos uma vez por semana, enquanto os outros 52% raramente ou nunca se dedicam a exercícios, de acordo com pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), no ano passado. Isso significa que há uma fatia enorme de brasileiros com potencial para começar a praticar algum esporte e, consequentemente, consumir serviços no setor dedicado ao fitness.

O Sebrae-SP Notícias traz depoimentos de empreendedores que atuam na área na cidade de São Paulo: o professor de Muay Thai Thiago Ribeiro e dono do Studio Move Thai e o professor e faixa preta de Krav Maga Duda Simões. Ambos contam como conduzem suas atividades no dia a dia.

Para completar, o consultor do Sebrae-SP do Escritório Regional de Sorocaba Bruno Mattos comenta como é empreender nessa área, que no Estado de São Paulo registra quase 24 mil negócios voltados a serviços ligados ao esporte, como ensino de esportes, passando por clubes e similares e gestão de instalações esportivas, entre outros.

Na agenda de capacitações e eventos do Sebrae-SP para a semana está o roteiro do Sebrae Móvel, que vai atender em várias cidades, entre elas Cruzeiro, no dia 4, Bernardino de Campos em 3,4 e 5 de julho e Santo André, no dia 3.

Além disso, Sebrae-SP está com inscrições abertas para quem quiser ser palestrante voluntário na Feira do Empreendedor 2024. A oportunidade é voltada a empresários, especialistas e representantes de instituições que queiram compartilhar conteúdos, conhecimentos, experiências, casos de sucesso e informações com um público interessado em empreendedorismo e negócios.

A Feira será realizada de 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista.

Para se inscrever, basta acessar o Link.

Os palestrantes não serão remunerados. As regras e critérios de participação estão no Link.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Assista ao programa no link.