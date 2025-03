Esporte Clube Sírio recebe palestra sobre Palestina e a luta por paz

O Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio promoverá no dia 15 de março, sábado, a palestra “Palestina: resistência para uma Terra Santa em paz”, que será ministrada por Ualid Rabah, presidente da FEPAL (Federação Árabe Palestina do Brasil). O evento acontecerá às 16h, na Sala Palmira, e a entrada será gratuita.

Sobre o palestrante

Com 57 anos, Ualid Rabah é uma figura importante na promoção da cultura árabe-palestina no Brasil. Natural de Toledo, no Paraná, Rabah tem uma trajetória de militância nos movimentos universitários e sindicais e foi jornalista por 11 anos em Maringá. Desde 2019, ocupa a presidência da FEPAL, onde trabalha para fortalecer a comunidade árabe-palestina no Brasil. Ele também teve um papel relevante no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, onde ocupou a cadeira árabe por oito anos.

Sobre o Esporte Clube Sírio

Fundado em 1917, o Esporte Clube Sírio é um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, sendo um ponto de encontro para aqueles que buscam lazer, cultura e esporte, além de preservar e divulgar as tradições árabes no Brasil. O clube é conhecido por sua hospitalidade e pelo esforço em manter vivas as costumes e tradições de seus fundadores.

Serviço

O quê: Palestra “Palestina: resistência para uma Terra Santa em paz”

Palestra “Palestina: resistência para uma Terra Santa em paz” Quando: 15 de março, sábado, às 16h

15 de março, sábado, às 16h Onde: Sala Palmira – Avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista , São Paulo – SP

Sala Palmira – Avenida Indianópolis, nº 1192, bairro , São Paulo – SP Entrada: Gratuita

Gratuita Site: Esporte Clube Sírio

Não perca essa oportunidade de compreender melhor a situação da Palestina e a importância da resistência por paz, diretamente de uma das figuras mais influentes da comunidade árabe-palestina no Brasil.