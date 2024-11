Esporte Clube São Bernardo se prepara para a Copinha 2025: grupos definidos

O Esporte Clube São Bernardo está em contagem regressiva para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Com o sorteio realizado ontem (26), foram definidos os adversários do Cachorrão na competição.

Pelo sexto ano consecutivo, a equipe será sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior, desta vez na cidade de Mogi das Cruzes. Todos os jogos serão disputados no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão.

O Estádio Baetão, normalmente utilizado pela equipe no campeonato, tem programado uma reforma e por isso não poderá receber jogos da maior competição de base do mundo. Tendo isso em vista, a diretoria optou pela cidade de Mogi das Cruzes, que fica aproximadamente 80Km de São Bernardo do Campo.

A equipe Sub-20 segue se preparando para a Copinha, a competição tem início previsto para o dia 2 de janeiro. São 128 times, divididos em 32 grupos e só será o grande campeão.

Grupo do Esporte Clube São Bernardo:

Esporte Clube São Bernardo

⁠Flamengo – RJ

Zumbi – AL

Cruzeiro – PB