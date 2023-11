ESPN e SBT compram direitos e vão mostrar jogo festivo entre São Paulo e Milan

O SBT e a ESPN vão transmitir no próximo dia 15 de dezembro o amistoso entre São Paulo e Milan (ITA), que vai marcar as comemorações dos 30 anos do bicampeonato mundial do time paulista.

Chamado de O Reencontro dos Gigantes, o jogo comemorativo será exibido para todo país em TV aberta pela emissora de Silvio Santos, na ESPN pela TV por assinatura e pelo Star+ no streaming a partir das 17h (horário de Brasília), direto do estádio do Morumbi, em São Paulo.

No confronto, os fãs de futebol poderão acompanhar craques que marcaram história no São Paulo, como Palhinha, Cafu e Lugano, que atualmente integra o time de comentaristas da ESPN. Pelo lado italiano, os nomes de destaque são Seedorf, Costacurta e Panucci.

Serão sete títulos mundiais em campo, sendo 3 Copas Intercontinentais e 1 Mundial de Clubes da FIFA da equipe italiana e 2 Copas Intercontinentais e 1 Mundial de Clubes da FIFA do tricolor paulista.

O amistoso é realizado para celebrar a história dos dois times e também enaltece o respeito e a amizade entre São Paulo e Milan.

O jogo comemorativo acontece dias após a marca de 30 anos da conquista do bicampeonato mundial do tricolor paulista, em final disputada contra o próprio clube italiano em dezembro de 1993.

O Reencontro de Gigantes é uma iniciativa do São Paulo FC, com idealização da Forever Sports e execução da Octagon Brasil.